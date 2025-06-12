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рф формує лояльну до кремля африканську еліту - ГУР

Київ • УНН

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росія розширює вплив в Африці, використовуючи освітні програми та молодіжні ініціативи для формування лояльної до москви еліти. Курси російської мови та спортивні заходи стають інструментами впливу.

рф формує лояльну до кремля африканську еліту - ГУР

Держава-агресор росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. У провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає УНН.

Юсов повідомляє, що один із ключових напрямів - створення умов для формування лояльної до москви "африканської еліти". З цією метою рф послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки - сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

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За його словами, у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі - синхронізація освітніх програм до стандартів рф.

Юсов зазначає, що за задумом кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту. Окрему увагу в рф приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля

- заявив Юсов.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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