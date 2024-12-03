Революционный приказ Кипера вернул в Украину 6 миллиардов валютной выручки

За год и три месяца в Украину вернулось шесть миллиардов валютной выручки благодаря подписанному Одесской ОВА приказу о порядке подачи документов при экспорте зерновой продукции. Об этом 2 декабря во время Одесского областного заседания Конгресса местных и региональных властей сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Отметим, что в довоенные времена декларацию в налоговую подавали после отправки товара за границу. Приказом ОВА изменили порядок подачи налоговой накладной до подачи таможенной декларации. Это дало возможность налоговой и БЭБ проверять происхождение зерна.

Позже эту практику реализовали на территории всей страны — соответствующий приказ подписал Президент Зеленский.

"Законодатель, эксперты увидели, что на практике этот приказ, который действует только на территории Одесской области, воплотил в жизнь очень много новых процессов. И они реально работают. Потому что "однодневная" фирма не может позволить себе экспортировать. Мы ее просто не пропускаем, согласно приказу. Все начали регистрировать юрлица, которые платили налоги, которые возвращали валютную выручку", - отметил Кипер.

Добавим, что приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш", через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.