Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море

Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Агентство, ссылаясь на четыре источника, утверждает, что соглашение между Киевом и Москвой было готово и должно было быть объявлено турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 марта - за день до местных выборов в Турции.

Но, утверждает издание, Украина "в последнюю минуту неожиданно вышла из переговоров". Причина такого шага неизвестна.

Проект соглашения, с которым ознакомился Reuters, предусматривал, что Москва и Киев предоставляют гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись не наносить удары, не захватывать и не обыскивать их, если они либо пустые, либо задекларировали невоенные грузы.

Черное море является ключевым маршрутом как для России, так и для Украины для доставки на мировые рынки массовых товаров, таких как зерно, удобрения и нефть, хотя объемы морских перевозок значительно сократились после войны.

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