Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган с Северной Кореей на рабочем уровне для того, чтобы обсудить напряженность между странами и восстановления экономического сотрудничества. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Йоль подчеркнул, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея "сделает лишь один шаг" к денуклеаризации.

Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях - заявил президент Южной Кореи.

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По его словам, запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества и заканчивая межчеловеческими обменами и воссоединением семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Напомним

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в частности поставки оружия из КНДР в РФ.