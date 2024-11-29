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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

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Большинство опрошенных украинцев не знают о функциях и деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов. Transparency International Ukraine указывает на необходимость реформирования АРМА из-за популизма и неэффективности.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума старается не упустить ни единого шанса для создания собственного имиджа и популяризации своей работы. Но, похоже, этот пиар работает исключительно на узкий круг читателей ее ТГ-канала, ведь рядовые украинцы не знают не только об этом органе, но и о его руководительнице. Об этом свидетельствуют результаты опроса УНН возле офиса организации в Киеве.

Детали

На вопрос журналиста о том, чем занимается АРМА, большинство опрошенных реагировали с удивлением или сарказмом:

"Кстати, я работаю в том здании-я только вижу, что иногда с плакатами там стоят... у нас очень много таких организаций, на которые не должны выделяться деньги".

"Армия. Работа. Мама. Америка".

"Что-то с реконструкцией связано, нет?"

"Мне приходит только идея разоблачения какой-то незаконной деятельности".

Те же, кто хотя бы примерно понимал функции АРМА, высказывались критически:

"Они должны искать краденые средства – то, что у нас не делается сегодня. Абсолютно".

Между тем, председатель АРМА Елена Дума не устает говорить о достижениях агентства под ее руководством в своем ТГ-канале: совещания, встречи, важность изменений в законодательство, и даже не гнушается пиариться на конкурсах на поиск управляющего для арестованного имущества.

Но, похоже, что эти потуги Елены Думы не имеют успеха и остаются без внимания общества. Поэтому возможно стоит сменить акценты с тг-сообщений на реальные действия, чтобы хоть кто-то мог назвать хотя бы одно достижение АРМА. Хотя, учитывая результаты опроса, сперва стоит было бы просто объяснить, что такое АРМА.

Добавим

В Transparency International Ukraine по случаю 9 годовщины создания АРМА заявили, что сейчас этот орган нуждается в существенном реформировании и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавался. Антикоррупционные активисты указали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, совмещенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а взамен рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты подчеркивали, что агентство больше сосредоточено на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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