Рекап пятого сезона "Закрыл Раунд": вспоминаем самые интересные выпуски главного подкаста о технологиях

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16223 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29800 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65276 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214483 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123011 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392189 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311059 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213829 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244275 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255146 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23223 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132369 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14544 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132388 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214486 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392194 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254509 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311060 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3316 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14559 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45887 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72174 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57258 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Рекап пятого сезона "Закрыл Раунд": вспоминаем самые интересные выпуски главного подкаста о технологиях

Киев • УНН

 • 18276 просмотра

Подкаст "Закрыл Раунд" достиг середины пятого сезона, охватив темы от инвестиций до технологий. Среди гостей были Михаил Федоров и другие влиятельные лица.

Рекап пятого сезона "Закрыл Раунд": вспоминаем самые интересные выпуски главного подкаста о технологиях

Технологический подкаст "Закрыл Раунд", партнером которого является IT-компания FAVBET Tech, достиг середины пятого сезона, передает УНН.

Позади - 26 выпусков и десятки часов разговоров об инвестициях, стартапах и технологиях, а также обзор феноменов популярной культуры и интервью с людьми, которые меняют украинский рынок технологий. Вспоминаем самые популярные и наиболее резонансные из них.

Первые эпизоды сезона начались глубокими разборами кейсов мировых и украинских компаний и знаковых персон: как Сэм Альтман превратил OpenAI в коммерческий феномен, почему стартапам жизненно необходим креатив (рассказывает Игорь Финашкин из I AM IDEA) и что происходит, когда технологические гиганты, как Google, становятся слишком влиятельными.

Далее ведущие "Закрыл Раунд" подробно разобрали, как крупнейший венчурный фонд Softbank "слил" 100 миллиардов долларов, как Виктория Тигипко создала успешный инвестпортфель TA Ventures, а также поговорили о влиянии Питера Тиля на американские выборы и феномене популярности вертикальных микро-сериалов украинского производства.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на подкасте "Закрыл раунд"

Одним из самых популярных выпусков сезона стал эксклюзив с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации Украины, который поделился деталями работы Минцифры, развитием проекта "Дія" и собственными секретами продуктивности. Не менее активно зрители просматривали выпуски о стартап-нишах по версии Y Combinator, инвестиционных стратегиях Андрея Федорива, а также об успехе необанка для криптовалют и кейсе Stripe — самого дорогого финтеха мира.

ЯК МИХАЙЛО ФЕДОРОВ КЕРУЄ МІНЦИФРОЮ

"В пятом сезоне мы взялись рассказывать не только о традиционных технологических проектах, таких как SoftBank, или инвестициях в отрасль, но и о том, как технологический мир влияет на классические индустрии, например, создание вертикальных сериалов или как социальные сети сделали Formula 1 снова популярной. Очень интересно в таком разбираться", — говорит соавтор Илья Кабачинский.

Самые свежие выпуски посвятили самым горячим технологическим новостям и трендам: крупной сделке о поглощении Uklon и Tabletki.ua компанией "Киевстар", феномену китайского AI-гиганта DeepSeek, а также влиянию популярных подкастеров на политику США ("Как Джо Роган и подкастеры привели Трампа к власти"). Кроме этого - пообщались с Альной Мысько об успехе украинского стартапа Fuelfinance и с экс-президентом "Киевстар" Петром Чернышевым о его подходе к технологическим инвестициям.

"В новом сезоне мы начали приглашать гостей, которые рассказывают о нишах, например, как работают платежи. Оказалось, аудитории это интересно, просмотры — большие, а главное, органичные", — добавляет соавтор подкаста Антон Полесков.

Антон Полесков и Илья Кабачинский убеждают, что впереди зрителей ожидает еще больше интересных гостей и неожиданных тем. "У нас уже столько гостей впереди, наш монтажер уже работает даже на выходных. Кажется, что мы не охватили даже 3% тех, кого можем позвать" — говорят ведущие.

Постоянный партнер подкаста — ІТ-компания с украинским ДНК FAVBET Tech, разработчик решений для индустрии развлечений и активный участник технологического комьюнити Украины. Компания является резидентом Дія.City, выступает участником Ассоциации "IT Ukraine". FAVBET Tech входит в топ-50 продуктовых IT-компаний Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
Сэм Альтман
Питер Тиль
OpenAI
Михаил Федоров
Киевстар
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Гугл
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91