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Регуляторы США хотят наказать Google за монополию: включает продажу Chrome

Регуляторы США хотят наказать Google за монополию: включает продажу Chrome

Киев  •  УНН

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Министерство юстиции США требует от Google продать браузер Chrome и ограничить монополию на поисковую систему. Регуляторы также хотят запретить компании заключать соглашения об установке поисковика по умолчанию.

Регуляторные органы США хотят, чтобы федеральный судья разделил Google, чтобы помешать компании продолжать подавлять конкуренцию через свою доминирующую поисковую систему после того, как суд признал, что она сохраняла злоупотребление монополией в течение последнего десятилетия, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Предлагаемое разделение было представлено в 23-страничном документе, поданном поздно вечером в среду Министерством юстиции США, в котором содержится призыв к масштабным наказаниям, которые включали бы продажу ведущего в отрасли веб-браузера Chrome от Google и введение ограничений, чтобы не допустить поддержки Android собственной поисковой системы.

Продажа Chrome "навсегда прекратит контроль Google над этой критической точкой доступа к поиску и позволит конкурирующим поисковым системам получить доступ к браузеру, который для многих пользователей является воротами в Интернет", - утверждали юристы Министерства юстиции США в своем заявлении.

Хотя регуляторы не стали требовать от Google продать и Android, они заявили, что судья должен ясно дать понять, что компании все равно может понадобиться избавиться от операционной системы смартфона, если наблюдательный комитет продолжит видеть доказательства неправомерных действий.

Широкий спектр рекомендуемых санкций, как указано, подчеркивает, насколько строго регуляторы, работающие при администрации президента США Джо Байдена, считают, что Google следует наказать после августовского постановления окружного судьи США Амита Мехты, который назвал компанию монополистом.

Лица, принимающие решения в Министерстве юстиции, которые унаследуют это дело после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в следующем году, могут быть не столь категоричными. Судебные слушания по наказанию Google в Вашингтоне должны начаться в апреле, и Мехта стремится вынести свое окончательное решение ко Дню труда.

Если Мехта одобрит рекомендации правительства, Google будет вынужден продать свой 16-летний браузер Chrome в течение шести месяцев после окончательного решения.

Также Министерство юстиции США хочет, чтобы судья запретил Google заключать многомиллиардные сделки, чтобы закрепить свою доминирующую поисковую систему как опцию по умолчанию на iPhone и других устройствах Apple. Это также запретит Google отдавать предпочтение своим собственным сервисам, таким как YouTube или недавно запущенной платформе искусственного интеллекта Gemini.

Кент Уокер, главный юридический директор Google, раскритиковал Министерство юстиции США за то, что он проводит "радикальную интервенционистскую программу, которая нанесет вред американцам и глобальным технологиям Америки". В заметке в блоге Уокер предупредил, что "слишком широкое предложение" будет угрожать конфиденциальности личности, подрывая раннее лидерство Google в сфере искусственного интеллекта, "возможно, самой важной инновации нашего времени".

Меры, если они будут одобрены, грозят перевернуть бизнес, который, как ожидается, принесет более 300 миллиардов долларов дохода в этом году.

Все еще возможно, что Министерство юстиции может ослабить попытки разделить Google, особенно если Трамп сделает широко ожидаемый шаг и заменит помощника генерального прокурора Джонатана Кантера, которого Байден назначил контролировать антимонопольное подразделение ведомства.

Недавно Трамп выразил обеспокоенность тем, что разделение может уничтожить Google, но не уточнил альтернативные наказания, которые он мог иметь в виду. "Что вы можете сделать, не разделяя, так это убедиться, что он более честный", - сказал Трамп в прошлом месяце. 

В США после победы Трампа выросло количество запросов в Google о переезде из страны8 нояб. 2024, 16:28 • 19281 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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