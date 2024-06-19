В Украине номинальные доходы населения растут достаточно быстро и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации Отчета о финансовой стабильности - июнь 2024, передает корреспондент УНН.

Номинальные доходы населения растут достаточно быстро и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию, соответственно растут тоже быстро. Это означает много чего хорошего, позитивного для банковского сектора. Это улучшает спрос потребительский, и соответственно улучшает спрос на потребительские займы. Учитывая то, что доходы остаются высокими и растут, в частности в категории банковских клиентов, то там проникновение кредитования к доходам достаточно низкое - рассказала Дадашова.

По ее словам, это говорит о том, что есть пространство для наращивания банковских операций и для дальнейшего кредитования.

То есть для банковского бизнеса ситуация благоприятная. Кроме того, ситуация для банков благоприятная из-за того, что эти доходы оседают на счетах. Остается достаточно хорошим высокий показатель прироста депозитов и текущих счетов к доходам, которые получает население. То есть нет проблем, которые бы банки фиксировали в плане снижения заинтересованности к держанию своих средств именно в системе - это делает стабильным фондирование. Поэтому мы состояние сектора сейчас, именно состояние доходов определяем таким, что в целом имеет положительное влияние на банковский сектор - отметила Дадашова.

Однако она отметила, что будут следить дальше, есть определенная неопределенность относительно перспектив.

Эта неопределенность транслируется в опасения в инвестиции в длинные активы, опасения брать рыночную ипотеку, то есть есть факторы, которые сдерживают кредитование. Есть факторы, которые сдерживают и длинные вклады, то есть та же опять же неопределенность. Но сейчас ситуация лучше чем была, например 6 месяцев назад с точки зрения рисков для финансовой системы - рассказала Дадашова.

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Дополнение

В Украине спрос на рынке жилья медленно растет, но все еще значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения, большая заинтересованность в жилье вторичного рынка.