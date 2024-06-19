Реальні доходи населення зростають швидко – НБУ

В Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко й навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію. Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації Звіту про фінансову стабільність – червень 2024, передає кореспондент УНН.

Номінальні доходи населення зростають досить швидко й навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко. Це означає багато чого хорошого, позитивного для банківського сектору. Це поліпшує попит споживчий, й відповідно поліпшує попит на споживчі позики. З огляду на те, що доходи залишаються високими та зростають, зокрема в категорії банківських клієнтів, то там проникнення кредитування до доходів досить низьке

За її словами, це говорить про те, що є простір для нарощення банківських операцій та для подальшого кредитування.

Тобто для банківського бізнесу ситуація сприятлива. Крім того, ситуація для банків сприятлива через те, що ці доходи осідають на рахунках. Залишається досить хорошим високий показник приросту депозитів та поточних рахунків до доходів, які отримує населення. Тобто немає проблем, які б банки фіксували в плані зниження зацікавленості до тримання своїх коштів саме в системі – це робить стабільним фондування. Тому ми стан сектору зараз, саме стан доходів визначаємо таким, що загалом має позитивний вплив на банківський сектор

Проте вона зауважила, що будуть слідкувати далі, є певна невизначеність щодо перспектив.

Ця не визначеність транслюється в побоювання в інвестиції в довші активи, побоювання брати ринкову іпотеку, тобто є фактори, які стримують кредитування. Є фактори, які стримують й довші вклади, тобто та сама знову ж таки не визначеність. Але зараз ситуація краща ніж була, наприклад 6 місяців тому з точки боку ризиків для фінансової системи