Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  4942 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  43938 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  120556 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  124386 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  122925 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113734 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  75692 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  100081 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119975 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  483063 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  453848 просмотра

Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

Лидеры украинского аграрного рынка заработали 86,57 млрд грн в 2023 году, что на 35% больше, чем в 2022 году, причем на Группу МХП пришлось 40% общего дохода.

Экономика •   •  3173 просмотра
Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

"Уже оттачивают навыки на F-16": Евлаш рассказал об обучении пилотов в Дании и США

Несколько групп украинских пилотов проходят подготовку в разных странах для полетов на истребителях F-16. Две передовые группы в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.

Война •   •  4553 просмотра
"Уже оттачивают навыки на F-16": Евлаш рассказал об обучении пилотов в Дании и США

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранения получили трое энергетиков из ПАО "Донбассэнерго".

Война •   •  5113 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Новое исследование показало, что склонность звезд к хаотическому движению в галактиках в значительной степени связана с возрастом галактики, причем более старые галактики со временем демонстрируют более хаотичные звездные орбиты.

Технологии •   •  3999 просмотра
Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

Из-за непогоды обесточены 337 населенных пунктов в 7 областях Украины, дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  6052 просмотра
Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

На Харьковщине задержали брата с сестрой, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ

Брат и сестра задержаны в Харьковской области за разведку железнодорожных путей, чтобы помочь российским силам спланировать диверсии против украинских поездов поставки оружия.

Война •   •  5219 просмотра
На Харьковщине задержали брата с сестрой, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ

В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

Сегодня утром украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной атаки, жертв и разрушений среди гражданского населения не зафиксировано.

Война •   •  8003 просмотра
В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не исключают, что беларусь может позволить российской авиации использовать свою территорию для потенциальных ударов по Украине.

Война •   •  10251 просмотра
В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россия перебросила много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилила этот район системами противовоздушной обороны, отмечают агенты "АТЕШ".

Война •   •  12606 просмотра
Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

Война •   •  11749 просмотра
россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО