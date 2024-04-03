Опендатабот: доходы украинский агролидеров выросли на 35% в прошлом году

Лидеры аграрного рынка заработали почти 86,57 млрд гривен в 2023 году, что на треть больше чем в 2022 году. Об этом пишет Опендатабот, передает УНН.

Детали

Топ-10 украинских агропроизводителей заработали 86,57 миллиардов гривен в прошлом году. Это на 30% больше, чем их заработок в 2022 году, и почти на 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

46% совокупного дохода принадлежит четырем компаниям, специализирующимся на разведении домашней птицы.

На первом месте по доходам находится компания Мироновская птицефабрика, которая является частью группы МХП. Ее доход в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего три компании группы МХП заработали 34,32 миллиарда гривен, что составляет 40% общего дохода лидеров в сфере сельского хозяйства.

На втором месте по доходам находится Лебединский семенной завод. В прошлом году это предприятие увеличило свой доход на 17%. Его доля в общем доходе топ-10 составляет 18%.

В прошлом году две компании группы Кернел заработали 14,71 миллиарда гривен, что на 27% больше, чем в 2022 году. Их доля в общем доходе топ-10 составила 17%.

После года перерыва в топ вернулась компания Заря Подолья группы Укрпроминвест, увеличив свой доход в 1,5 раза. Всего в Индекс лидеров агросферы вошли две компании группы Укрпроминвест, которые заработали 11,35 миллиарда гривен, что составляет 13% совокупного дохода топ-10.

В Индекс-2024 также вошли две новые компании - Птицекомплекс Днепровский и компания Западный Буг. Заработки этих предприятий выросли на треть и на четверть соответственно.

Напомним

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