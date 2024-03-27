Изменения климата создали условия для новых аграрных культур в регионах Украины - Высоцкий

Процессы изменения климата имеют значительное влияние, - они не всегда негативные, поскольку их можно успешно использовать для развития сельскохозяйственного сектора Украины. Сейчас в регионах украинского государства появляются культуры, которые ранее не высаживались на соответствующих территориях.

Об этом отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на конференции "Климатические изменения: вызовы для аграрного образования и науки", передает УНН.

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Процессы изменения климата имеют значительное влияние на Украину как аграрное государство. Эти изменения не всегда негативные и их можно успешно использовать для развития сельскохозяйственного сектора. В Украине уже выращивают новые культуры в регионах, которые там раньше не высаживались. И в этом контексте для аграриев важными будут исследования и выводы ученых - сообщил Тарас Высоцкий.

Во время приветственного слова на VII Международной конференции "Климатические изменения: вызовы для аграрного образования и науки", первый заместитель министра отметил также следующее:

Наука может проанализировать, какие возможности для агросектора открываются, и спрогнозировать дальнейшее развитие. Образование нужно для подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому научному и государственному сообществам надо сформировать долгосрочную стратегию по вызовам, связанным с климатическими изменениями - сказал Тарас Высоцкий.

Чиновник также отметил важность продуктивного взаимодействия государственных учреждений, сельхозпроизводителей и профильных образования и науки для формирования аграрной политики, которая также будет учитывать опыт ЕС.

Напомним,

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