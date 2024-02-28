"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и президент ОО "Федерация военно-технологического спорта Украины" Артур Булыгин подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что главной целью меморандума является повышение уровня подготовки военнослужащих ВСУ, а также призывников, военнообязанных и резервистов.

Развиваем культуру дронов в Украине. Хотим, чтобы как можно больше украинцев умели управлять беспилотниками и эффективно использовали их на поле боя. Сотрудничество с Федерацией является одним из важных шагов для этого - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что Федерация будет привлекать специалистов к обучению управлению беспилотниками и другими технологическими средствами.

В дальнейшем сотрудничество также будет охватывать привлечение учебных заведений к проведению научных исследований и создание специальных программ военно-технологического направления.

В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны

Дополнение

Президент Федерации военно-технологического спорта Украины Булыгин уверен, что меморандум позволит обеспечить эффективную тренировку и подготовку военных.

Это сотрудничество способствует не только физическому, но и технологическому развитию наших сил, обеспечивая способность справиться с современными вызовами и угрозами - отметил Булыгин.

Напомним

Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.