"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта
Киев • УНН
Министерство обороны Украины подписало меморандум с Федерацией военно-технических видов спорта Украины по улучшению подготовки военных.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и президент ОО "Федерация военно-технологического спорта Украины" Артур Булыгин подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что главной целью меморандума является повышение уровня подготовки военнослужащих ВСУ, а также призывников, военнообязанных и резервистов.
Развиваем культуру дронов в Украине. Хотим, чтобы как можно больше украинцев умели управлять беспилотниками и эффективно использовали их на поле боя. Сотрудничество с Федерацией является одним из важных шагов для этого
Отмечается, что Федерация будет привлекать специалистов к обучению управлению беспилотниками и другими технологическими средствами.
В дальнейшем сотрудничество также будет охватывать привлечение учебных заведений к проведению научных исследований и создание специальных программ военно-технологического направления.
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Президент Федерации военно-технологического спорта Украины Булыгин уверен, что меморандум позволит обеспечить эффективную тренировку и подготовку военных.
Это сотрудничество способствует не только физическому, но и технологическому развитию наших сил, обеспечивая способность справиться с современными вызовами и угрозами
Напомним
Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.
"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта
Министерство обороны Украины подписало меморандум с Федерацией военно-технических видов спорта Украины по улучшению подготовки военных.
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