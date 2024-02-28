"Розвиваємо культуру дронів": Міноборони співпрацюватиме з Федерацією військово-технологічного спорту
Київ • УНН
Міністерство оборони України підписало меморандум з Федерацією військово-технічних видів спорту України щодо покращення підготовки військових.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та президент ГО "Федерація військово-технологічного спорту України" Артур Булигін підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
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У відомстві пояснили, що головною метою меморандуму є підвищення рівня підготовки військовослужбовців ЗСУ, а також призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Розвиваємо культуру дронів в Україні. Прагнемо, щоб якомога більше українців вміли керувати безпілотниками та ефективно використовували їх на полі бою. Співпраця з Федерацією є одним із важливих кроків для цього
Зазначається, що Федерація залучатиме фахівців до навчання управлінню безпілотниками та іншими технологічними засобами.
Надалі співпраця також охоплюватиме залучення навчальних закладів до проведення наукових досліджень та створення спеціальних програм військово-технологічного напрямку.
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Президент Федерації військово-технологічного спорту України Булигін впевнений, що меморандум дозволить забезпечити ефективне тренування та підготовку військових.
Ця співпраця сприяє не лише фізичному, а й технологічному розвитку наших сил, забезпечуючи здатність впоратися з сучасними викликами та загрозам
Нагадаємо
Українські військові випробовують на фронті кілька пілотних проєктів безпілотників зі штучним інтелектом і сподіваються розвивати цей напрямок за допомогою партнерів.