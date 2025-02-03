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Разговор Трампа с Трюдо состоится за день до того, как тарифы вступят в силу

Киев  •  УНН

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Трамп объявил о запланированном разговоре с премьер-министром Канады Трюдо перед введением новых пошлин. Президент США также раскритиковал торговую политику ЕС, хотя его заявления опровергаются фактами.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в понедельник, 3 февраля. Разговор состоится менее чем за сутки до того, как американские пошлины против этой страны вступят в силу. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Завтра утром я поговорю с премьер-министром Трюдо, завтра утром я поговорю с Мексикой. И я не ожидаю ничего очень драматичного. Мы ввели пошлины. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят

- сказал Трамп журналистам в воскресенье.

Сам Трюдо днем ранее сказал, что пытался связаться с Трампом с момента инаугурации, но на его звонки никто не отвечал.

Кроме заявления о предстоящих разговорах, Трамп снова пригрозил ввести дополнительные пошлины против Европейского Союза, обвинив ЕС в том, что блок "действительно перешел все границы".

Они не берут наши автомобили, они не берут наши сельскохозяйственные продукты. Они не берут почти ничего, а мы берем у них все: миллионы автомобилей, огромное количество еды и сельскохозяйственной продукции,

- заявил Трамп.

При этом CNN отмечает, что высказывания Трампа о том, что ЕС не покупает американскую сельскохозяйственную продукцию и авто - является неправдой. В частности, правительство США утверждает, что в 2023 финансовом году ЕС купил американской сельскохозяйственной продукции на сумму 12,3 млрд долларов, что делает его четвертым по величине экспортным рынком для американской сельскохозяйственной и сопутствующей продукции.

В то же время, согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей, опубликованному в декабре 2023 года, ЕС является вторым по величине рынком для экспорта американских автомобилей.

Напомним

Канада опубликовала первый этап тарифного списка американских товаров в ответ на новые пошлины США. В список вошли продукты питания, одежда, алкоголь, бытовая техника и другие товары общей стоимостью 30 млрд долларов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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