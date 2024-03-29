Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Любое расширение фискального давления на бизнес является неоправданным и вредным. Такое мнение во время конгресса "Реформа государственных финансов - путь к восстановлению Украины" высказал президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Емельдеш, передает УНН.

За введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) активно выступал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отмечал, что это то, что нужно народу Украины для развития.

"Любое расширение сверхсложных для бизнеса инструментов (РРО, товарный учет) не оправдано и вредно, по крайней мере до тех пор, пока качество институтов (в Украине - ред. )не будет как в развитых странах ЕС... Необходимо услышать голос бизнеса и еще раз уделить внимание справедливой фискализации, потому что сегодня государственные учреждения, которые формируют и отвечают за формирование налоговой политики, демонстрируют полное и, к сожалению, сознательное игнорирование любых предложений, расчетов и инициатив (бизнеса - ред.)", - сказал Эмельдеш.

По его словам, общее количество ФЛП сейчас составляет около 2 млн. Из них должны были установить РРО около 1 млн, а реально установили только 327 тысяч. "То есть предприниматели массово игнорируют эту бессмысленную норму", - добавил Емельдеш.

Он отметил, что эксперты подсчитали потери ФЛП от тотальной фискализации. В частности, расходы всех ФЛП на РРО составляют около 10 млрд грн в год, а расходы на соблюдение товарного учета составляют 25 млрд грн в год. В то же время дополнительные поступления в бюджет от введения кассовых аппаратов и соблюдения товарного оборота, по данным Емельдеша, составляют около 6-8 млрд грн в год.

"То есть для того, чтобы государство получило 8 млрд грн, бизнес должен потерять 35 млрд грн. Это общественно негативное регулирование, вредное для страны в целом", - сказал Эмельдеш, добавив, что Минфин на официальный запрос ответил, что оценить величину влияния РРО на экономику невозможно.

ФЛП определились: наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства в Украине оказывает Даниил Гетманцев

Кроме того, по данным Емельдеша последние четыре года Государственная налоговая служба (ГНС) проводит по 27 тысяч проверок в год, а предпринимателей, которые не установили кассовые аппараты около 700 тысяч. "То есть для того, чтобы установить только факт этого нарушения налоговая должна работать 25 лет", - отметил он.

Также по его словам в 2023-2024 году уровень тенизации подакцизных товаров демонстрирует аномальные результаты. В частности, в табачной отрасли - это 19%, то есть каждая 5 пачка сигарет, которая продается - нелегальная, а в алкогольной отрасли в тени находится - 38%. Общие потери бюджета от тенизации этих двух групп товаров составляют 25 млрд грн в год.

"Чем поможет фискализация еще миллиона предпринимателей, если налоговая не может справиться с десятком тысяч (предприятий - ре.) и вывести эти отрасли (табачную и алкогольную - ред.) из тени?", - спросил Эмельдеш.

Напомним

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей приведет к тому, что они начнут работать в тени, а некоторые вообще могут иммигрировать из Украины.

В то же время предпринимательница Яна Матвийчук в интервью УНН заявила, что налоговая политика Гетманцева заведет весь малый бизнес в Украине в пропасть и приведет к еще большему упадку экономики.