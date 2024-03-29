Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  4240 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  41407 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  132829 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152749 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142961 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145182 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153301 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127587 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

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27 марта 2024, 10:45  •  239311 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  596631 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  546053 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  558306 просмотра

Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Любое усиление фискального давления на бизнес является неоправданным и вредным, поскольку возложит значительные расходы на бизнес, а дополнительные поступления в государственный бюджет будут минимальными, считает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей.

Экономика •   •  10457 просмотра
Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

Apple судится с бывшим инженером iOS Эндрю Одою за утечку конфиденциальной информации о продуктовых стратегиях компании, количестве сотрудников, деталях аппаратного обеспечения и стратегии соблюдения нормативных требований в нарушение соглашения о конфиденциальности.

Технологии •   •  7946 просмотра
Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики

Прогнозируется, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за вызовов и угроз, согласно докладу Украинского института демографии и проблем качества жизни.

Общество •   •  13085 просмотра
Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики

Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции

Сервис "еЧерга" для грузовиков добавил новые функции, включая маркировку транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь, а также новый список, показывающий грузовики, въехавшие в пункт пропуска на основании регистрации.

Общество •   •  10944 просмотра
Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции

Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.

Война •   •  15442 просмотра
Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса, подземные толчки ощущались в Афинах и на острове Крит, но сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  11821 просмотра
Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах

Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

Трем предпринимателям из Житомирской области сообщено о подозрении за организацию в 2023-2024 годах оптовых поставок гранита и изделий из него на российские предприятия и оккупированные территории, что является пособничеством государству-агрессору.

Криминал и ЧП •   •  12336 просмотра
Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении

На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура

Объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области подвергся вражескому ракетному обстрелу, но обошлось без жертв.

Война •   •  14742 просмотра
На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура

Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики

В Украине начали сев яровых культур все области, таких как подсолнечник, соя, сахарная свекла, пшеница, ячмень, горох и овес.

Экономика •   •  13892 просмотра
Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики

По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки

С момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.

Война •   •  16742 просмотра
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки