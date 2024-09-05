Ракетный удар рф по Полтаве: в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации

В результате ракетной атаки рф по Полтаве в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Сейчас в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации. Еще 110 лечатся амбулаторно - сообщил Пронин.

Зеленський про атаку на Полтавський військовий інститут зв'язку: прорахований удар рф

Ранее

Как сообщал УНН, аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Полтаве завершили. Погибли 55 человек, травмированы - 328.

Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки