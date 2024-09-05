Ракетный удар рф по Полтаве: в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф по Полтаве 38 человек находятся в тяжелом состоянии, 27 из них - в реанимации. Всего пострадало 328 человек, 55 погибли, 110 лечатся амбулаторно.
В результате ракетной атаки рф по Полтаве в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
Сейчас в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 - в реанимации. Еще 110 лечатся амбулаторно
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