Ракетний удар рф по Полтаві: у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки рф по Полтаві 38 людей перебувають у важкому стані, 27 з них - у реанімації. Загалом постраждало 328 осіб, 55 загинули, 110 лікуються амбулаторно.
У результаті ракетної атаки рф по Полтаві у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно
Зеленський про атаку на Полтавський військовий інститут зв'язку: прорахований удар рф05.09.24, 16:57 • 16698 переглядiв
Раніше
Як повідомляв УНН, аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Полтаві завершили. Загинули 55 людей, травмовані – 328.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв