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Ракетний удар рф по Полтаві: у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації

Київ • УНН

 • 25138 перегляди

Внаслідок ракетної атаки рф по Полтаві 38 людей перебувають у важкому стані, 27 з них - у реанімації. Загалом постраждало 328 осіб, 55 загинули, 110 лікуються амбулаторно.

У результаті ракетної атаки рф по Полтаві у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно 

- повідомив Пронін.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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