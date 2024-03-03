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Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 14:12  •  17118 просмотра

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В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 16:00 воскресенья в результате ракетного удара армии рф по Курахово  Донецкой области ранения получили 16 человек. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии

- написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, все раненые находятся в больнице. 

Дополнение

Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу. 

На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kurakhoveКурахово
donetskДонецк
Ракетний удар рф по Кураховому на Донеччині: кількість поранених збільшилась до 16
Russian missile strike on Kurakhove in Donetsk region: number of wounded increased to 16
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