Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16

По состоянию на 16:00 воскресенья в результате ракетного удара армии рф по Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, все раненые находятся в больнице.

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Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.

На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.