Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
По состоянию на 16:00 воскресенья в результате ракетного удара армии рф по Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии
По его словам, все раненые находятся в больнице.
Дополнение
Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.
На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.
Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16
В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев
Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка
Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.
Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал
Валерий Тарасюк был избран новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 марта.
В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ
Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.
Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство
Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.
В Симферополе жителей обходят по квартирам и "настойчиво" приглашают на выборы президента рф - СМИ
российские агитаторы ходят по домам в оккупированном Симферополе, настойчиво призывая жителей голосовать на выборах президента россии и проверяя списки избирателей.
В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф
Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.
ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.