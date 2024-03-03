Ракетний удар рф по Кураховому на Донеччині: кількість поранених збільшилась до 16
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по місту Курахове Донецької області поранення отримали 16 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Станом на 16:00 неділі внаслідок ракетного удару армії рф по Кураховому Донецької області поранення отримали 16 людей. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані
За його словами, усі поранені перебувають у лікарні.
Доповнення
Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу.
На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.