Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка

Количество пострадавших в результате ракетных ударов рф по Запорожью возросло до 29 человек. По данным МВД среди травмированных двое детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Запорожье. Количество пострадавших в результате ракетных ударов рф возросло до 29 человек (из них 2 детей). - сообщили в МВД.

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Ранее пресс-служба ГСЧС сообщала о 25 раненых и трех погибших.

Россияне дважды ударили ракетами по Запорожью в ночь на 22 марта. Из-за этой атаки только на одной из улиц 4 дома были полностью разрушены, ещё более 40 - повреждены.

Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов