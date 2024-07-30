Raiffeisen Bank International AG объявил об интенсификации мер по соответствию регуляторным требованиям, с целью значительного уменьшения своей деятельности в России. Начальные шаги по сокращению операций уже вступили в силу. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Венский кредитор, который владеет крупнейшим банком с иностранными инвестициями в россии, уменьшает свою деятельность в соответствии с директивами Европейского центрального банка. В апреле ЕЦБ приказал уменьшить кредитный портфель в россии на 65% до 2026 года и сократить объем предоставляемых платежных услуг.

В соответствии с требованиями ЕЦБ, мы ускоряем сокращение объема бизнеса в России, заявил главный исполнительный директор Иоганн Штробль.

Банк объявил, что в россии он ограничил предоставление кредитных и платежных услуг до специально утвержденного списка крупных и международных компаний. Raiffeisen прекратил предлагать срочные депозиты, а текущие счета теперь не приносят процентов и сопровождаются высокими комиссиями за обслуживание.

Банк столкнулся с критикой за продолжение работы в россии после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Несмотря на рекордную прибыль в российском подразделении, ограничения капитала препятствуют доступу к этим средствам, и деятельность подпадает под риск столкновения с санкциями США и Европы.

Попытки репатриации примерно 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов) прибыли через сложную сделку с акциями потерпели неудачу в мае после предупреждений от американских и европейских регуляторов. Банк уже два года пытается продать или вывести свою долю без успеха. Йоханн Штробль заявил, что усилия будут продолжаться.

За второй квартал Raiffeisen зарегистрировал чистую прибыль в размере 661 млн евро, что значительно превышает средний прогноз аналитиков в 484 млн евро, согласно опросу Bloomberg. Банк также поднял прогноз чистого процентного дохода на 2024 год для своих ключевых рынков, кроме россии и беларуси, до примерно 4,1 млрд евро с около 3,8 млрд евро.

Напомним

Еще в марте этого года министерство финансов США требовало, чтобы австрийский банк Raiffeisen Bank International покинул российский рынок.

Украина же в свою очередь отказалась исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть россию.