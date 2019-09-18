Рада решила провести слушания относительно приоритетов экологической политики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Нардепы приняли в целом проект постановления 2088 о проведении парламентских слушаний относительно приоритетов экологической политики парламента на следующие 5 лет. Соответствующее решение поддержали 359 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: “Приоритеты экологической политики парламента на следующие 5 лет” предусматривает проведение слушаний 27 ноября 2019 года.
Проведение парламентских слушаний, по мнению авторов проекта постановления будет способствовать широкому изучению проблематики государственной природоохранной политики в украинском обществе, перспектив развития, поиска путей ее совершенствования, обсуждению вопросов, представляющих общественный интерес и требуют законодательного урегулирования в этой сфере, и по результатам всестороннего анализа принятию взвешенного решения по данному вопросу.
Напомним, в начале августа вновь избранные депутаты вместе с экспертами, Министерством иностранных дел обсуждали возможность начать подготовку к большим парламентских слушаний по внешней политики Украины.