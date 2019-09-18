Рада вирішила провести слухання щодо пріоритетів екологічної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Нардепи ухвалили в цілому проект Постанови 2088 про проведення парламентських слухань щодо пріоритетів екологічної політики парламенту на наступні 5 років. Відповідне рішення підтримали 359 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Пріоритети екологічної політики парламенту на наступні 5 років” передбачає проведення слухань 27 листопада 2019 року.
Проведення парламентських слухань, на думку авторів проекту постанови, сприятиме широкому вивченню проблематики державної природоохоронної політики в українському суспільстві, перспектив розвитку, пошуку шляхів її вдосконалення, обговоренню питань, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання у цій сфері, та за результатами всебічного аналізу прийняттю виваженого рішення із зазначеного питання.
Нагадаємо, на початку серпня новообрані депутати разом з експертами, Міністерством закордонних справ обговорювали можливість почати підготовку до великих парламентських слухань щодо зовнішньої політики України.