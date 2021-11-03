Рада исправила закон об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада устранила некоторые несогласованности в тексте принятого закона № 5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (об олигархах), передает корреспондент УНН.
Детали
Так, уточненную редакцию статьи 5 принятого закона поддержали 249 нардепов, статьи 7 - также 249 нардепов и статью 9 - 251 народный избранник.
Цитата:
“Вношу предложение председателю Верховной Рады безотлагательно подписать закон Украины”, - сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.
“За” проголосовало 252 нардепа.
Добавим
Ранее в профильном комитете сообщили УНН, что рекомендовали Верховной Раде переголосовать ст. 5, 7 и 9 законопроекта № 5599 об олигархах по статье 131 Регламента ВР.
Контекст
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных правок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.
В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — За жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.
Позже в "Слуге народа"заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.
Оборонный комитет, являющийся главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания до того, как был принят законопроект, “несущественны”. Если же нет - должно быть применено ст. 131 Регламента ВР.
Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах.