Рада теряет парламентский контроль за правоохранителями - эксперт

Верховная Рада на сегодня не имеет никакого влияния на правоохранительные органы, хотя по закону может вызвать руководителей для отчета и даже принимать кадровые решения. Это показывают и последние события, когда генеральный прокурор Андрей Костин и директор НАБУ Семен Кривонос проигнорировали вызовы в парламент. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

"Парламент контроля над этими органами и не имел. То есть да – по закону он его имеет, он может осуществлять парламентский контроль, вызывать и задавать вопросы, и даже принимать кадровые решения, но в реальности никакого влияния на сегодня у парламента на эти органы нет. Поскольку в них деятельность координируется по большому счету ОП, частично КМУ – они крайне небрежно относятся к обязанностям приходить и отчитываться нардепам", - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что нардепы не могут сформулировать таким образом свое требование, чтобы заставить руководителей правоохранительных органов прийти в Раду и отчитаться.

"Из-за определенной раздробленности и отсутствия просто политической воли. Потому что мы понимаем, что если бы они это решили – монобольшинство могло бы как минимум без проблем их вызвать, если бы жестко задало вопрос. Но они вопросы жестко не задают, потому что понимают, что не получат тех ответов, на которые рассчитывают", - считает Рейтерович.

Напомним

На прошлой неделе директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, чтобы быть заслушанным о ходе расследования об утечке информации из НАБУ. Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что отказ директора НАБУ прийти в комитет может быть связан с выходом нового журналистского расследования о возможных утечках информации с участием непосредственно Кривоноса.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.