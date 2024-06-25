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Рада втрачає парламентський контроль за правоохоронцями - експерт

Київ • УНН

 • 102428 перегляди

Парламент втрачає парламентський контроль за правоохоронцями, вважає експерт.

Рада втрачає парламентський контроль за правоохоронцями - експерт

Верховна Рада на сьогодні не має жодного впливу на правоохоронні органи, хоча по закону може викликати керівників для звіту і навіть ухвалювати кадрові рішення. Це показують і останні події, коли генеральний прокурор Андрій Костін і директор НАБУ Семен Кривонос проігнорували виклики в парламент. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Ігор Рейтерович.

"Парламент контролю над цими органами і не мав. Тобто так – по закону він його має, він може здійснювати парламентський контроль, викликати і задавати питання, і навіть приймати кадрові рішення, але в реальності жодного впливу на сьогодні у парламенту на ці органи немає. Оскільки в них діяльність координується за великим рахунком ОП, частково КМУ – вони вкрай недбало ставляться до обов’язків приходити і звітувати нардепам", - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що нардепи не можуть сформулювати таким чином свою вимогу, щоб змусити керівників правоохоронних органів прийти в Раду і відзвітувати.

"Через певну роздробленість і відсутність просто політичної волі. Тому що ми розуміємо, що якби вони це вирішили – монобільшість могла б як мінімум без проблем їх викликати, якби жорстко поставила питання. Але вони питання жорстко не ставлять, бо розуміють, що не отримають тих відповідей, на які розраховують", - вважає Рейтерович.

Нагадаємо

На минулому тижні директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає, що відмова директора НАБУ прийти в комітет може бути пов’язана з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Понад те, детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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