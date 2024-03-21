Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  54964 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  124431 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  123810 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  139272 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144496 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133161 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128172 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125491 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  267958 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143036 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  267958 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  243848 просмотра

Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование

Верховная Рада Украины приняла закон о введении административной ответственности за незаконное лоббирование, что является важным шагом для европейской интеграции страны.

Общество •   •  2250 просмотра
Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование

Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в беспрецедентных масштабах, и все указывает на то, что он будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году.

Новости Мира •   •  2459 просмотра
Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году - Bloomberg

Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце

Премьер-министр Украины ожидает, что заблокированный пакет помощи США в размере 61 миллиарда долларов будет разблокирован Конгрессом в этом или следующем месяце.

Экономика •   •  3428 просмотра
Шмыгаль ожидает, что разблокирование Конгрессом США помощи может быть уже в этом месяце

В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины

Согласно докладу ООН, россия масштабно нарушает права человека на временно оккупированных территориях Украины. ООН имеет задокументированные свидетельства о пытках, казнях и подавлении украинской идентичности, совершенные российскими военными и силовиками с целью усиления контроля над населением.

Общество •   •  2844 просмотра
В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины

Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW

Предложение Европейской комиссии использовать 90% замороженных российских активов для закупки оружия для Украины сталкивается с противодействием Венгрии, что делает его маловероятным для одобрения на предстоящем саммите лидеров ЕС.

Война •   •  6944 просмотра
Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW

Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

Четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома и транспортные средства в населенных пунктах Киевской области из-за массированного ракетного удара РФ.

Война •   •  12090 просмотра
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия

россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области. Информации о травмированных не поступало. В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще двое - получили ранения.

Общество •   •  12031 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области

Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 марта на уровне 39,1399 грн. /доллар США и 42,43 грн./евро.

Экономика •   •  13397 просмотра
Курс валют на 21 марта: НБУ оставил гривну на том же уровне

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении.

Новости Бизнеса •   •  8354 просмотра
Натяжной потолок и все о его применении в жилом помещении

Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне ракетной атаки рф на Киев призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине для спасения жизней, защиты свободы и победы над российским террором.

Война •   •  16599 просмотра
Ракетная атака на Киев: Кулеба призвал Конгресс США разблокировать помощь Украине