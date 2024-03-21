Рада приняла закон об ответственности за незаконное лоббирование

Верховная рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно нарушения законодательства в сфере осуществления лоббирования", который важен для евроинтеграции Украины. Об этом в четверг сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада приняла №10373 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно нарушения законодательства в сфере осуществления лоббирования. За в целом - 290 - сообщил Железняк в соцсетях.

Как отметил Железняк, закон важен для евроинтеграции Украины.

Дополнение

Документ вводит административную ответственность за осуществление лоббирования без регистрации и за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

Теперь лоббирование без регистрации в Реестре прозрачности будет считаться незаконным. Это грозит штрафом в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов 75 700-151 400 грн.)

А если нарушения совершались в течение года - штраф будет в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (757 000-1514 000 грн.)

Также будут штрафовать в случае:

непредставления или несвоевременного представления отчета субъектом лоббирования;

непредставления или несвоевременного представления в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявления о прекращении осуществления лоббирования;



совершение действий или принятия решений в условиях конфликта интересов при лоббировании.



Напомним

23 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, принятие которого было необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект.