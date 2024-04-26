Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект по использованию биотоплива в области транспорта

Верховная Рада Украины планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о создании нормативно-правовой базы для развития сферы производства, оборота и использования жидкого биотоплива на транспорте. Об этом передает УНН со ссылкой на распорядок дня и законопроект 3356-д.

Детали

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта" предусматривает имплементация положений Директивы Европарламента и Совета ЕС по поощрению использования энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Отмечается, что соответствующие обязательства по доле энергии из возобновляемых источников в валовом конечном объеме потребления энергии на транспорте Украина взяла на себя со вступлением в Энергетическое Сообщество.

Законопроект в частности предлагает:

определить обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонетов) во всех объемах бензинов автомобильных, отпускаемых из мест производства горючего, мест оптовой торговли горючим и мест розничной торговли горючим, за исключением бензинов с октановым числом 98 и выше и бензинов, поставляемых для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

ввести учет содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) в топливе моторном и топливе моторном альтернативном на рынке нефтепродуктов, которые возложены на центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (Госэнергоэффективности).

Также предусмотрено, что Порядок указанного учета, утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме вопросов обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) (Минэнерго);



Также предусмотрено, что Порядок указанного учета, утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме вопросов обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) (Минэнерго); отнести к правонарушениям несоблюдение требований по отпуску из мест розничной торговли горючим на таможенной территории Украины всех объемов бензинов автомобильных с содержанием нормативно определенной обязательной доли жидкого биотоплива (биокомпонентов);



отнести к правонарушениям несоблюдение требований по отпуску из мест производства и/или из мест оптовой торговли горючим на таможенной территории Украины всех объемов бензинов автомобильных с содержанием нормативно определенной обязательной доли жидкого биотоплива (биокомпонентов);



отнести к правонарушениям несвоевременное или непредставление информации о содержании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в объемах отпуска на таможенной территории Украины из мест производства и оптовой торговли горючим бензинов автомобильных



Дополнение

Ожидается, что благодаря нормам законопроекта в среднесрочной перспективе увеличится поступление налогов от украинских субъектов хозяйственной деятельности отрасли вследствие развития сферы производства жидкого биотоплива.

Также авторы документа отметили, что принятие закона будет способствовать выведению на качественно новый уровень положительных процессов в сфере использования в Украине жидкого биотоплива и увеличению загруженности спиртовых заводов и производственного потенциала смежных сфер.

Также благодаря предложенным изменениям предполагается создание дополнительных рабочих мест, улучшение экологической ситуации путем уменьшения объемов выбросов в атмосферу и создание предпосылок для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сферу производства жидкого биотоплива.

Напомним

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине.