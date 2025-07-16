Рада одобрила два законопроекта о нацпамяти: что известно
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты №13273 об основах государственной политики национальной памяти и №6493 о статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины. За них проголосовали 301 и 292 нардепа соответственно.
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроекты о статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины и об основах государственной политики национальной памяти украинского народа, передает УНН.
Детали
За законопроект об основах государственной политики национальной памяти украинского народа №13273 проголосовал 301 нардеп.
За проект закона №6493 о статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины проголосовало 292 нардепа.
Дополнение
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект, который позволит присвоить народным депутатам, причастным к становлению независимости, статус "Основателя государственной независимости Украины".
В мае Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа №13273.