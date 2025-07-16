Статус "Засновника державної незалежності України": комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт за основу

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу законопроєкт, який дозволить присвоїти народним депутатам, які долучилися до становлення незалежності, статус "Засновника державної незалежності України". Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №6493.

Деталі

"Рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект закону України "Про статус народного депутата – засновника державної незалежності України", поданий народним депутатом України Р.Стефанчуком (реєстр. №6493), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - йдеться в рішенні комітету.

Доповнення

Законопроєкт був зареєстрований ще у грудні 2021 року головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Тоді Стефанчук повідомляв, що ідея законопроєкту проста - народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус.

Згідно з проєктом закону, народним депутатом – засновником державної незалежності України є народний депутат Верховної Ради, який проголосив Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалив Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримав Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України" 24 серпня 1991 року, виступивши засновником державної незалежності України.

Питання про присвоєння такого статусу або його позбавлення вирішується Комісією з розгляду питань про присвоєння статусу засновника державної незалежності України, що утворюється за розпорядженням спікера ВР.

Комісія подає пропозиції щодо присвоєння такого статусу до спікера, який у свою чергу потім звертається до Президента з відповідним клопотанням.

Такий статус не може бути присвоєно нардепам, які вчинили дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та гарантій їх реалізації.

Також цей статус встановлюватиметься довічно та може бути присвоєно посмертно.

Засновнику видається посвідчення, форма та нагрудний знак, який є державною нагородою. Форма та зразок відзнак затверджується парламентом та вручатиметься в урочистій обстановці.

Засновник отримає право:

бути присутнім на відкритих засіданнях Ради та її органів;

відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності;

на прийом Президентом України, головою Верховної Ради, Прем'єр-міністром, Генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами у межах та спосіб, що визначені Конституцією та законами України;

мати дипломатичний паспорт для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав.

У разі смерті нардепа з таким статусом, Рада, місцеві органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування надають необхідну допомогу у його похованні. Могила та надгробок за бажання родичів облаштовуються з використанням символіки, затвердженої Кабміном.

Голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк повідомила, що документ має на меті вшанувати пам’ять тих, хто зробив вагомий внесок у відновлення незалежності України.

"Чимало з них вже відійшли у вічність. Завдяки своїй самовідданій боротьбі Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл та інші борці за українську державність навіки закарбували свої імена в національній історії", - повідомила Шуляк.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кандидатура прем’єр-міністра Україні вже погоджена, в міністерствах ж очікується серія відставок. Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер.