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Статус "Основателя государственной независимости Украины": комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Комитет ВР рекомендовал принять законопроект о статусе "Основателя государственной независимости Украины" для нардепов, которые приобщились к становлению независимости. Этот статус будет предоставляться пожизненно, может быть посмертным, и предусматривает ряд привилегий и почестей.

Статус "Основателя государственной независимости Украины": комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект, который позволит присвоить народным депутатам, приобщившимся к становлению независимости, статус "Основателя государственной независимости Украины". Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №6493.

Детали

"Рекомендовать Верховной Раде в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 114 Регламента Верховной Рады проект закона Украины "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины", поданный народным депутатом Украины Р. Стефанчуком (регистр. №6493), по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в решении комитета.

Дополнение

Законопроект был зарегистрирован еще в декабре 2021 года председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Тогда Стефанчук сообщал, что идея законопроекта проста - народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус.

Согласно проекту закона, народным депутатом – основателем государственной независимости Украины является народный депутат Верховной Рады, провозгласивший Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобривший Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержавший Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины" 24 августа 1991 года, выступив основателем государственной независимости Украины.

Вопрос о присвоении такого статуса или его лишении решается Комиссией по рассмотрению вопросов о присвоении статуса основателя государственной независимости Украины, которая образуется по распоряжению спикера ВР.

Комиссия подает предложения по присвоению такого статуса спикеру, который в свою очередь затем обращается к Президенту с соответствующим ходатайством.

Такой статус не может быть присвоен нардепам, совершившим действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, отмену или ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и гарантий их реализации.

Также этот статус будет устанавливаться пожизненно и может быть присвоен посмертно.

Основателю выдается удостоверение, форма и нагрудный знак, который является государственной наградой. Форма и образец отличий утверждается парламентом и будет вручаться в торжественной обстановке.

Основатель получит право:

  • присутствовать на открытых заседаниях Рады и ее органов;
    • посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности;
      • на прием Президентом Украины, председателем Верховной Рады, Премьер-министром, Генеральным прокурором, руководителями других государственных органов, органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, их должностными и служебными лицами в пределах и способом, определенными Конституцией и законами Украины;
        • иметь дипломатический паспорт для осуществления официальных поездок в иностранные государства.

          В случае смерти нардепа с таким статусом, Рада, местные органы исполнительной власти и/или органы местного самоуправления оказывают необходимую помощь в его погребении. Могила и надгробие по желанию родственников обустраиваются с использованием символики, утвержденной Кабмином.

          Председатель Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк сообщила, что документ имеет целью почтить память тех, кто внес весомый вклад в восстановление независимости Украины.

          "Многие из них уже ушли в вечность. Благодаря своей самоотверженной борьбе Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновил и другие борцы за украинскую государственность навеки запечатлели свои имена в национальной истории", - сообщила Шуляк.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что кандидатура премьер-министра Украины уже согласована, в министерствах же ожидается серия отставок. Увольнение министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          политика
          Елена Шуляк
          Верховная Рада
          Руслан Стефанчук
          Украина
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