Рада схвалила два законопроєкти про нацпам’ять: що відомо
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти №13273 про засади державної політики національної пам’яті та №6493 про статус народного депутата – засновника державної незалежності України. За них проголосували 301 та 292 нардепи відповідно.
Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкти про статус народного депутата – засновника державної незалежності України та про засади державної політики національної пам’яті українського народу, передає УНН.
Деталі
За законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті українського народу №13273 проголосував 301 нардеп.
За проєкт закону №6493 про статус народного депутата – засновника державної незалежності України проголосувало 292 нардепи.
Доповнення
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу законопроєкт, який дозволить присвоїти народним депутатам, які долучилися до становлення незалежності, статус "Засновника державної незалежності України".
У травні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті Українського народу №13273.