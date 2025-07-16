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Рада схвалила два законопроєкти про нацпам’ять: що відомо

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти №13273 про засади державної політики національної пам’яті та №6493 про статус народного депутата – засновника державної незалежності України. За них проголосували 301 та 292 нардепи відповідно.

Рада схвалила два законопроєкти про нацпам’ять: що відомо

Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкти про статус народного депутата – засновника державної незалежності України та про засади державної політики національної пам’яті українського народу, передає УНН.

Деталі

За законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті українського народу №13273 проголосував 301 нардеп.

За проєкт закону №6493 про статус народного депутата – засновника державної незалежності України проголосувало 292 нардепи.

Доповнення

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу законопроєкт, який дозволить присвоїти народним депутатам, які долучилися до становлення незалежності, статус "Засновника державної незалежності України".

У травні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про засади державної політики національної пам’яті Українського народу №13273.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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