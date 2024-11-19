Рада обратилась к миру на 1000-й день полномасштабного вторжения: что просит Украина

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Верховная Рада приняла обращение к международным партнерам с 17 ключевыми призывами. 324 депутата проголосовали за усиление поддержки Украины и давления на рф.

Верховная Рада на заседании сегодня, 19 ноября, проголосовала за обращение к международным партнерам с призывом увеличить помощь Украине, в частности ускорить предоставление систем противовоздушной обороны и усилить давление на россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Верховная Рада одобрила обращение к партнерам в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вооруженного вторжения. ЗА -324

- сообщил Железняк.

От имени Украинского народа ВРУ призывает парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи:

  • Объединиться для восстановления территориальной целостности Украины и мира в Европе.
  • Увеличить поддержку Украины и усилить давление на рф через военные, политико-дипломатические и экономические механизмы.
  • Усилить санкции против рф, в частности в энергетическом секторе.
  • Осудить нарушение рф международного гуманитарного права и преступления против человечности.
  • Выполнить резолюцию МАГАТЭ по безопасности украинских АЭС.
  • Способствовать аресту путина за военные преступления.
  • Поддержать политическую изоляцию рф в международных организациях.
  • Осудить поставки вооружения Ираном и Северной Кореей в РФ.
  • Усилить межпарламентское сотрудничество для привлечения рф к ответственности.
  • Ускорить предоставление Украине систем противовоздушной обороны и инвестиций в оборонную промышленность.
  • Увеличить финансовую помощь Украине и поддержку восстановления экономики.
  • Поддержать восстановление энергетических объектов в Украине.
  • Продолжить гуманитарную инициативу «Зерно из Украины».
  • Обеспечить помощь для восстановления доступа к медицине, образованию и рабочим местам.
  • Способствовать освобождению военнопленных и возвращению депортированных детей.
  • Предоставить Украине дальнобойное оружие для защиты от атак рф.
  • Поддержать Формулу мира и План победы Президента Украины.

Звуки взрывов и разрушенная "Мрия": Зеленский опубликовал видео к 1000 дням борьбы против рф19 нояб. 2024, 07:21 • 11410 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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