Рада обратилась к миру на 1000-й день полномасштабного вторжения: что просит Украина

Верховная Рада на заседании сегодня, 19 ноября, проголосовала за обращение к международным партнерам с призывом увеличить помощь Украине, в частности ускорить предоставление систем противовоздушной обороны и усилить давление на россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Верховная Рада одобрила обращение к партнерам в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вооруженного вторжения. ЗА -324