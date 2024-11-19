Рада обратилась к миру на 1000-й день полномасштабного вторжения: что просит Украина
Киев • УНН
Верховная Рада приняла обращение к международным партнерам с 17 ключевыми призывами. 324 депутата проголосовали за усиление поддержки Украины и давления на рф.
Верховная Рада на заседании сегодня, 19 ноября, проголосовала за обращение к международным партнерам с призывом увеличить помощь Украине, в частности ускорить предоставление систем противовоздушной обороны и усилить давление на россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Верховная Рада одобрила обращение к партнерам в связи с 1000-м днем с начала полномасштабного вооруженного вторжения. ЗА -324
От имени Украинского народа ВРУ призывает парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи:
- Объединиться для восстановления территориальной целостности Украины и мира в Европе.
- Увеличить поддержку Украины и усилить давление на рф через военные, политико-дипломатические и экономические механизмы.
- Усилить санкции против рф, в частности в энергетическом секторе.
- Осудить нарушение рф международного гуманитарного права и преступления против человечности.
- Выполнить резолюцию МАГАТЭ по безопасности украинских АЭС.
- Способствовать аресту путина за военные преступления.
- Поддержать политическую изоляцию рф в международных организациях.
- Осудить поставки вооружения Ираном и Северной Кореей в РФ.
- Усилить межпарламентское сотрудничество для привлечения рф к ответственности.
- Ускорить предоставление Украине систем противовоздушной обороны и инвестиций в оборонную промышленность.
- Увеличить финансовую помощь Украине и поддержку восстановления экономики.
- Поддержать восстановление энергетических объектов в Украине.
- Продолжить гуманитарную инициативу «Зерно из Украины».
- Обеспечить помощь для восстановления доступа к медицине, образованию и рабочим местам.
- Способствовать освобождению военнопленных и возвращению депортированных детей.
- Предоставить Украине дальнобойное оружие для защиты от атак рф.
- Поддержать Формулу мира и План победы Президента Украины.
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