На Согласительном совете приняли решение, что Верховная Рада не будет работать на этой неделе. Большинство депутатов заявили, что пока не будет рассмотрен законопроект о запрете УПЦ МП, то другие проекты закона рассматривать не будут. Следующее заседание Рады, которое состоится уже в августе, начнут с рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

Согласительный совет принял решение, что Верховная Рада не будет работать на этой неделе. Подавляющее большинство депутатов заявило, что пока не рассмотрим законопроект о запрете московской церкви, другие законопроекты мы рассматривать не будем - сообщил Гончаренко.

Председатель комитета гуманитарной политики, член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, что руководство фракции не поддерживает вынесение законопроекта о запрете УПЦ МП на голосование.

Гончаренко также добавил, что следующее заседание Рады начнется с рассмотрения этого законопроекта.

По датам пока информации нет, но это будет не в июле. «Слуги народа» хотят еще раз посмотреть этот законопроект, у них есть предложение по двум поправкам. Комитет их рассмотрит, а затем вынесет законопроект на голосование. И следующее заседание начнется именно с этого законопроекта - отметил нардеп.

Ранее Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил 30-ти минутный перерыв в заседании парламента. Нардепы требуют поставить на голосование законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором и начали блокировать трибуну ВР.