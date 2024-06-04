Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам
Киев • УНН
Верховная Рада изменила состав временной специальной комиссии по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов.
Верховная Рада заменила состав вновь созданной временной специальной комиссии по обустройству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов. Из ее состава вывели Елизавету Богуцкую и Виталия Борта и ввели Игоря Мурдия и Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
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"Как и анонсировал Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам. За-297", - сообщил Железняк.
Он отметил, что во фракции "Слуга народа" нардепа Елизавету Богуцкую заменяют на Игоря Мария, а также члена экс-ОПЗЖ Виталия Борта выводят из состава комиссии. Вместо него будет Дмитрий Разумков.
Напомним
В конце мая Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) по обустройству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный ("Слуга народа"), в которую вошли представители всех фракций и групп.
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