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Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціях та дронах

Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціях та дронах

Київ • УНН

 • 19307 перегляди

Верховна Рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії з будівництва фортифікаційних споруд і закупівлі безпілотних літальних апаратів.

Верховна Рада замінила склад новоствореної тимчасової спеціальної комісії стосовно облаштування фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів. З її складу вивели Єлизавету Богуцьку та Віталія Борта та ввели Ігоря Мурдія та Дмитра Разумкова. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

"Як і анонсував Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціях та дронах. За - 297", - повідомив Железняк.

Він зазначив, що у фракції "Слуга народу" нардепа Єлизавету Богуцьку замінюють на Ігоря Мурдія, а також члена екс-ОПЗЖ Віталія Борта виводять зі складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.

Нагадаємо

Наприкінці травня Верховна Рада України створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) стосовно облаштування фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний ("Слуга народу"), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп.

Павло Башинський

Павло Башинський

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