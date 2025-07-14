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Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Владимир Путин заявил, что геополитические интересы, а не идеология, являются основой противоречий между Россией и Западом. Он отметил, что Запад игнорировал предложения Москвы – в том числе по стратегическим вооружениям.

Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России

Геополитический аспект лежит в основе противоречий России и Запада, хотя ранее казалось, что нормальным отношениям препятствует коммунистическая идеология СССР. Об этом в интервью росСМИ сказал российский диктатор Владимир Путин, сообщает УНН.

Детали

Он признался, что и сам ранее пребывал в плену иллюзий относительно этого.

Многие считают, и я в том числе, как ни странно, ... считал, что главные противоречия - это идеологического характера. Наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу всё понял

- рассказал Путин.

По словам диктатора, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался безразличным к её интересам и беспокойствам.

Для меня стало очевидным, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но всё-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Вот это главное, основное

- рассуждает Путин.

При этом, по его убеждению, со стороны Москвы Западу "много всего предлагали - и в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО".

"Все - всё! - отвергалось, отвергалось, отвергалось", - посетовал Путин.

Напомним

В июне Путин жаловался, что Запад хочет "украсть" деньги Кремля. По его словам, на Западе готовятся "присвоить заблокированные российские золотовалютные активы", и Россия, якобы готова к такому повороту, ведь это повлечёт регионализацию платёжных систем, а последнее пойдёт на пользу глобальной экономике.

"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot14.07.25, 04:09 • 1312 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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