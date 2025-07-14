путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії
Київ • УНН
володимир путін заявив, що геополітичні інтереси, а не ідеологія, є основою протиріч між росією та Заходом. Він зазначив, що Захід ігнорував пропозиції москви - в тому числі щодо стратегічних озброєнь.
Геополітичний аспект лежить в основі протиріч росії та Заходу, хоча раніше здавалося, що нормальним відносинам перешкоджає комуністична ідеологія СРСР. Про це в інтерв'ю росЗМІ сказав російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН.
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Він зізнався, що й сам раніше перебував у полоні ілюзій щодо цього.
Багато хто вважає, і я в тому числі, як не дивно, ... вважав, що головні протиріччя - це ідеологічного характеру. Наплювальне ставлення до державних стратегічних інтересів російської федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів
За словами диктатора, незважаючи на всі спроби донести позицію росії, Захід залишався байдужим до її інтересів та занепокоєнь.
Для мене стало очевидним, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси. Ось це головне, основне
При цьому, на його переконання, з боку москви Заходу "багато всього пропонували - і в галузі стратегічних наступальних озброєнь, і в галузі ПРО".
"Всі - все! - відкидалося, відкидалося, відкидалося", - порскаржився путін.
Нагадаємо
У червні путін бідкався, що Захід хоче "вкрасти" гроші кремля. За його словами, на Заході готуються "привласнити заблоковані російські золотовалютні активи", та росія, буцімто готова до такого повороту, адже це спричинить регіоналізацію платіжних систем, а останнє піде на користь глобальній економіці.
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