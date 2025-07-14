путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії

Геополітичний аспект лежить в основі протиріч росії та Заходу, хоча раніше здавалося, що нормальним відносинам перешкоджає комуністична ідеологія СРСР. Про це в інтерв'ю росЗМІ сказав російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН.

Він зізнався, що й сам раніше перебував у полоні ілюзій щодо цього.

Багато хто вважає, і я в тому числі, як не дивно, ... вважав, що головні протиріччя - це ідеологічного характеру. Наплювальне ставлення до державних стратегічних інтересів російської федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів