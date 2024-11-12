Министр иностранных дел россии сергей лавров сменит российского диктатора владимира путина на саммите G20, который должен пройти в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил посол россии в G20 Марат Бердыев, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

"... сергей лавров сменит российского диктатора владимира путина во главе российской делегации на саммите G20, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, 18 и 19 ноября", - сообщил Бердыев.

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18 октября путин заявил, что не вернется в Бразилию, чтобы "сорвать" работу G20, поскольку находится под ордером на арест Международного уголовного суда.

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