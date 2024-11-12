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путин не поедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро: кто его заменит

путин не поедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро: кто его заменит

Киев  •  УНН

 • 1782 просмотра

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Глава мид рф сергей лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября. путин отказался от участия из-за ордера на арест МУС.

Министр иностранных дел россии сергей лавров сменит российского диктатора владимира путина на саммите G20, который должен пройти в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил посол россии в G20 Марат Бердыев, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

"... сергей лавров сменит российского диктатора владимира путина во главе российской делегации на саммите G20, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, 18 и 19 ноября", - сообщил Бердыев.

Добавим

18 октября путин заявил, что не вернется в Бразилию, чтобы "сорвать" работу G20, поскольку находится под ордером на арест Международного уголовного суда.

Несмотря на ордер МУС на арест: путин прибыл в Туркменистан11 окт. 2024, 08:11 • 11774 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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