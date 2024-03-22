"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

россия делает все возможное и невозможное, используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на нескольких направлениях на фронте, и рано делать выводы о замедлении их наступления, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

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На вопрос, можно ли, после "выборов" в рф, сказать, что российское наступление замедляется, или еще рано делать такие выводы, Павлюк указал, что "к сожалению, еще рано делать подобные выводы".

"Продолжаются наступательные действия, это ожидаемо. Потому что россия не может дать себе возможность потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий даст нам возможность перехватить инициативу. Поэтому они делают все возможное и невозможное, используя все ресурсы, которые есть, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском направлении, продолжаются на Бахмутском направлении, также не замедляется на Авдеевском направлении", - сказал Павлюк.

По словам командующего Сухопутных войск, противник имеет "некоторые тактические действия, которые имеют небольшой успех на том или ином направлении".

"Точно так же и мы проводим соответствующие наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем также их позиции, восстанавливаем свои. Идет пока что позиционная война, пока что преимущества мы не можем получить. К сожалению, противник имеет больший ресурс, но всему свое время", - отметил Павлюк.

рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк