"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
avdiivkaАвдеевка
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
bakhmutБахмут
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  46998 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  125101 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  131671 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  186315 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125379 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137379 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129848 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142684 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145632 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133748 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  320269 просмотра

"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

россия использует все имеющиеся ресурсы для продолжения наступательных действий на фронте, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

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"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей

В ночь на 22 марта, во время авиаудара, более 35 000 человек, в том числе 3 440 детей, нашли убежище на станциях киевского метрополитена, которые работали круглосуточно в режиме укрытия.

Война •   •  10364 просмотра
В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей

На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго

Спасатели локализовали пожар на Днепровской ГЭС, который возник из-за вражеской атаки. Удары нанесли значительный ущерб станции.

Война •   •  11014 просмотра
На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго

рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк

россия создает группировку численностью более 100 000 человек, и есть вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций, по словам командующего Сухопутных войск Украины.

Война •   •  11407 просмотра
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк

После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго

После ракетного обстрела Хмельницкой области 20 000 абонентов в 13 населенных пунктах столкнулись с перебоями в электроснабжении, а 2 населенных пункта все еще отключены от сети.

Война •   •  10908 просмотра
После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго

Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно

11 бойцов Национальной гвардии со Львовщины посмертно награждены орденом "За мужество" III степени за героическое самопожертвование в защите Украины от российского вторжения.

Общество •   •  13538 просмотра
Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно

Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

Война •   •  12323 просмотра
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.

Война •   •  12423 просмотра
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.

политика •   •  12227 просмотра
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве вернулось к норме с низким уровнем загрязнения, что отменяет все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице.

Киев •   •  13885 просмотра
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА