Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Очередная мощная информационная атака, которая в эти дни продолжается на новую команду Минобороны Украины и руководство "Государственного оператора тыла", с большой долей вероятности завершится грязными медиа-провокациями против конкретных лиц. Такую информацию УНН получил из собственных источников.

В целом, схема этой заказной кампании практически не отличается от предыдущих: так называемые, "эксперты" по всем вопросам, большинство из которых до полномасштабного вторжения сотрудничала с пророссийскими силами, публикуют на своих страницах в соцсетях посты, которые сразу же с громкими заголовками тиражируются избранным пулом сайтов и tg-каналов.

Объектом "сокрушительной" традиционно является система организации питания Вооруженных сил Украины.

Никто не спорит с тем, что реформы в этой сфере по ряду объективных и субъективных причин происходят довольно медленно. Иногда Минобороны и ГОТ приходится принимать непопулярные решения. В конце концов, и от ошибок никто не застрахован.

Однако, для всех очевидно, что главным барьером на пути к изменениям и достижению максимальной прозрачности в поставках продуктов питания для ВСУ является яростное сопротивление нескольких компаний, которые в свое время монополизировали этот рынок, и считали, что сделали это навсегда.

Такие фирмы, как "Трейд Гранит Инвест", "Актив Компани", "Гранд Консалт" и причастные к ним, годами выстраивали под себя схемы освоения миллиардов гривен бюджетных средств на продуктах для украинской армии. Даже многочисленные скандалы с завышенными ценами, завозом в воинские части некачественных продуктов, и, фактически, отмыванием денег долгое время не могли пошатнуть положение этих игроков.

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Новая команда Минобороны начала принципиально реформировать подходы к организации питания украинских военнослужащих: было создано государственное предприятие "Государственный оператор тыла", началось изменение механизма доставки продуктов в воинские части, начались первые закупки отдельных видов продуктов напрямую у производителей.

Все это стало тем фактором, который объединил некогда ярых конкурентов на рынке поставок продовольствия для ВСУ в их желании вернуть старую систему, при которой они чувствовали себя как рыба в воде.

Проблема для бывших поставщиков, которые стоят за медийными атаками на Минобороны и ГОТ, заключается в том, что информационные вбросы, которые они продуцируют через свои послушные рупоры, имеют кратковременный эффект из-за того, что приведенные искаженные факты легко опровергаются. Поэтому каждая следующая атака слабее предыдущей.

Именно поэтому, как утверждают наши источники, упомянутые заказчики решили прибегнуть к откровенной грязи. Через анонимные tg-каналы будут распространяться различные фейки персонально направленные против ключевых реформаторов в Минобороны. Сразу их будут пытаться легализовать в СМИ с акцентом "дыма без огня" не бывает.

Если бы это были привычные коммерческие войны и передел сфер влияния в каком-то сегменте бизнеса, то можно было бы запастись попкорном и с восторгом за этим наблюдать.

Но информационные атаки и провокации против Минобороны Украины под полномасштабное вторжение и военное положение - это уже не о бизнесе, это - о государственной безопасности, обороноспособности страны и боеспособности украинской армии.

Очевидную выгоду от инспирированного скандала вокруг Минобороны получит наш враг. Украинское общество сейчас очень остро воспринимает все, что происходит вокруг этой структуры и ВСУ.

А чувствительная тема питания украинской армии является прекрасной возможностью для российского ИПСО посеять очередной раздор в украинском обществе, снизить морально-боевой дух наших бойцов, настроить их против командования и руководства нашего государства.

Поэтому, сама по себе в голову приходит мысль, что россия не просто будет использовать ситуацию в свою пользу - сценаристы будущих провокаций, скорее всего, сидят в москве.

Поэтому возникает вопрос к бывшим поставщикам - понимают ли они, что своими действиями, как минимум, подыгрывают врагу? Или их цинизм настолько безграничен, что они готовы способствовать поражению Украины, чтобы потом кормить солдат оккупационной армии?

В любом случае ситуация зашла настолько далеко, что требует немедленного вмешательства Службы безопасности Украины, иначе уже скоро может стать поздно...

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