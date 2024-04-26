Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  13775 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101139 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103540 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104040 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70290 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72126 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152664 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167608 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172086 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151233 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Публикации

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  172727 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  313452 просмотра

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Новая команда министерства обороны Украины столкнулась с мощной информационной атакой и потенциальными грязными медиа-провокациями, вероятно, организованными бывшими поставщиками продовольствия для Вооруженных Сил, которые стремятся восстановить свою монополию на рынке продовольственного обеспечения ВСУ.

Криминал и ЧП •   •  86644 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам.

публикации •   •  97396 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

С начала года Украина получила $12 млрд помощи от партнеров, включая $1,5 млрд от ЕС и $8 млрд от США.

Экономика •   •  5788 просмотра
С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Двое братьев, которые несколько лет жили в Германии, решили нелегально вернуться в Украину из-за нехватки работы, переправившись через реку Западный Буг в гидрокостюмах.

Криминал и ЧП •   •  3912 просмотра
Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

Двое волонтеров и их сын получили ранения, когда вражеский беспилотник попал в их автомобиль в селе Сотница Казачок Харьковской области после доставки гуманитарной помощи.

Война •   •  4781 просмотра
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

Пятерым мужчинам в Великобритании были предъявлены обвинения в преступной деятельности в пользу России, включая поджоги, мошенничество и попытку вербовки в пользу иностранной разведки, с подозрением на связь с ЧВК "Вагнера".

политика •   •  4433 просмотра
В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины и назначил его главой администрации государственной специальной службы транспорта.

Война •   •  5925 просмотра
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Пропалестинская группа Palestine Legal подала федеральный иск против Колумбийского университета по поводу массовых арестов антивоенных протестующих, выступавших против войны в Газе.

Новости Мира •   •  4907 просмотра
Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Двое мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела Белополья Сумской области.

Война •   •  6517 просмотра
Вражеский артобстрел Белополья: правоохранители показали последствия

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Из-за угрозы российской атаки Киев начал срочную эвакуацию двух больниц, в том числе детской, после ложных заявлений о присутствии военнослужащих в этих медицинских учреждениях, распространенных в Интернете как потенциальный повод для вражеского удара.

Война •   •  54136 просмотра
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы