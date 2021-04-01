Протест на Банковой: суд отправил Филимонова под круглосуточный домашний арест

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.