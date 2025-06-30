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Прокуроры направили в суд дело экстрадированного из Испании столичного застройщика Войцеховского

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Прокуроры направили в суд дело в отношении застройщика Анатолия Войцеховского, экстрадированного из Испании. Его подозревают в растрате имущества и служебном подлоге, что повлекло ущерб на 2,6 млн гривен из-за самовольного строительства 40 объектов.

Прокуроры направили в суд дело экстрадированного из Испании столичного застройщика Войцеховского

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд дело столичного застройщика Анатолия Войцеховского, который в марте был экстрадирован в Украину из Испании. Его подозревают в растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора 27 июня 2025 года направили в суд обвинительный акт в отношении лица, растратившего чужое имущество в особо крупных размерах и совершившего служебный подлог

- говорится в сообщении. 

В ОГПУ имени фигуранта не называют, однако из материалов дела известно, что речь идет об Анатолии Войцеховском.

По данным следствия, обвиняемый в соучастии с другими лицами в 2004 – 2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, с помощью которых преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов, которое осуществлялось без соответствующих разрешительных документов и сопряжено с растратой вверенного им чужого имущества.

С целью дальнейшей реализации имущественных прав на жилые и нежилые помещения причастные лица растратили чужое имущество, а именно: под видом реконструкции снесли нежилое помещение, находившееся на балансе одного из Государственных предприятий, и возвели на его месте многоэтажный жилой комплекс. Этими действиями причинен ущерб на общую сумму более 2,6 млн гривен

- добавили в прокуратуре.

Отмечается, что Войцеховский обвиняется в растрате вверенного ему чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

За совершение указанных правонарушений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

В марте правоохранители экстрадировали в Украину столичного застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу. Тогда ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. 

Павел Башинский

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
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