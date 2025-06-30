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Прокурори скерували до суду справу щодо екстрадованого з Іспанії столичного забудовника Войцеховського

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Прокурори скерували до суду справу стосовно забудовника Анатолія Войцеховського, екстрадованого з Іспанії. Його підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні, що спричинило шкоду на 2,6 млн гривень через самовільне будівництво 40 об'єктів.

Прокурори скерували до суду справу щодо екстрадованого з Іспанії столичного забудовника Войцеховського

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду справу щодо столичного забудовника Анатолія Войцеховського, якого у березні було екстрадовано до України з Іспанії. Його підозрюють у розтраті ввіреного їй чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора 27 червня 2025 року скерували до суду обвинувальний акт щодо особи, яка розтратила чуже майно в особливо великих розмірах та вчинила службове підроблення

- йдеться в повідомленні. 

В ОГП імені фігуранта не називають, проте з матеріалів справи відомо, що мова йде про Анатолія Войцеховського.

За даними слідства, обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004 – 2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

З метою подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення причетні особи розтратили чуже майно, а саме: під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн гривень

- додали в прокуратурі.

Наголошується, що Войцеховський обвинувачується у розтраті ввіреного їй чужого майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За вчинення вказаних правопорушень, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

  Доповнення

Анатолій Войцеховський – скандально відомий український забудовник. Вперше з'явився на українському ринку нерухомості в 1996-му році. Ініціював свої перші будівельні проекти в Сумах і Дніпрі.

У 2004–2013 роках організував будівництво понад 40 ЖК у Києві, переважно без дозвільних документів, без необхідних комунікацій та на самовільно зайнятих землях.

Його проєкти називаються масштабною "будівельною пірамідою": інвестори купували квартири в недобудованих ЖК, що призвело до обману понад 15 000 осіб — було зафіксовано не менше 42 недобудов.

В 2016 році правоохоронці затримали, а згодом Печерський райсуд Києва заарештував забудовника Анатолія Войцеховського на два місяці.

Йому інкримінували ухилення від сплати податків на 12,5 млн гривень та створення організованого злочинного угруповання з метою захоплення землі та присвоєння коштів інвесторів у 2004-2016 роках.

27 липня 2016 року за Войцеховського було внесено заставу у розмірі 14 млн гривень, проте вже у серпні того ж року стало відомо що Войцеховський втік за кордон.

В березні правоохоронці екстрадували до України Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. Тоді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави. 

Нагадаємо

В березні правоохоронці екстрадували до України столичного забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. Тоді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави. 

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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