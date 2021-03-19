Продажа товаров Nike упала в связи с пандемией

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37917 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54997 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106057 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141943 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194098 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192715 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278452 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325573 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157814 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143122 просмотра

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Актуальное
Продажа товаров Nike упала в связи с пандемией

Продажа товаров Nike упала в связи с пандемией

Киев  •  УНН

 • 17465 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Ежеквартальные продажи Nike Inc не оправдали ожидания из-за проблем с доставкой во время пандемии. Инвесторы были разочарованы прогнозом дохода крупнейшего производителя спортивной обуви на весь год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Nike не дотягивает на 15,9% продаж, которых ожидали аналитики. Акции Nike упали примерно на 3% в торговле. Компания заявила, что доход от Северной Америки упал на 11% в валютно-нейтральной основе, поскольку дефицит контейнеров и перегруженность портов США задержали запасы более чем на три недели.

Американские контейнерные перевозки грузов значительно замедлились за последние месяцы из-за вспышки COVID-19.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке за последние два месяца квартала было закрыто 45% магазинов, принадлежащих Nike. В настоящее время 65% магазинов в странах ЕМЕА работают в сокращенные часа.

Напомним

Компания Adidas прекращает деятельность своего бренда Reebok с первого квартала 2021 из-за того, что он не выдержал конкуренции на мировом рынке и значительно отставал в показателях прибыльности.

Украинские Национальные Новости

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