Продаж товарів Nike впав у зв'язку із пандемією

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Nike не дотягує на 15,9% продажів, яких очікували аналітики. Акції Nike впали приблизно на 3% у торгівлі. Компанія заявила, що дохід від Північної Америки впав на 11% на валютно-нейтральній основі, оскільки дефіцит контейнерів та перевантаженість портів США затримали запаси більш ніж на три тижні.

Американські контейнерні перевезення вантажів значно сповільнилися за останні місяці через спалахи COVID-19.

В Європі, на Близькому Сході та в Африці за останні два місяці кварталу було закрито 45% магазинів, що належать Nike. В даний час 65 відсотків магазинів в країнах ЄМЕА працюють або працюють у скорочені години.

Нагадаємо

Компанія Adidas припиняє діяльність свого бренду Reebok з першого кварталу 2021 року через те, що він не витримав конкуренції на світовому ринку та значно відставав у показниках прибутковості.