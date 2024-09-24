Проблем с зачислением соцвыплат в следующем году не прогнозируется - Минфин
Киев • УНН
Сергей Марченко заверил, что перебоев с социальными выплатами в 2025 году не ожидается. Министр подчеркнул, что социальная сфера является приоритетом государственного бюджета.
Перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года не прогнозируется, ведь это - один из приоритетов государственного бюджета. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает УНН.
Детали
У нас нет никаких оснований считать, что у нас социальная сфера не будет профинансирована, потому что это приоритет. Эта доля достаточна, чтобы обеспечить все потребности социально уязвимых категорий. И это - приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов. Все эти выплаты будут осуществлены
Напомним,
Министерство социальной политики планирует консолидировать около 40 типов социальных выплат, чтобы сделать их более понятными и доступными для граждан.