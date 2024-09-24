Проблем с зачислением соцвыплат в следующем году не прогнозируется - Минфин

Перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года не прогнозируется, ведь это - один из приоритетов государственного бюджета. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

У нас нет никаких оснований считать, что у нас социальная сфера не будет профинансирована, потому что это приоритет. Эта доля достаточна, чтобы обеспечить все потребности социально уязвимых категорий. И это - приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов. Все эти выплаты будут осуществлены - сказал Марченко.

Напомним,

Министерство социальной политики планирует консолидировать около 40 типов социальных выплат, чтобы сделать их более понятными и доступными для граждан.