Мінсоцполітики: на державному рівні є близько 40 типів виплат, які треба консолідувати

Міністерство соціальної політики планує консолідувати близько 40 типів соціальних виплат, щоб зробити їх більш зрозумілими та доступними для громадян. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу у серед, передає кореспондент УНН.

У нас на державному рівні є близько 40 типів виплат, і це дуже великий обсяг. Здебільшого, громадяни не розуміють, на які виплати вони мають право, і це створює великий ризик того, що ми не надаємо достатньої підтримки для родин, які цього потребують