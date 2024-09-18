Мінсоцполітики: на державному рівні є близько 40 типів виплат, які треба консолідувати
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики має намір консолідувати соціальні виплати, яких наразі є близько 40 видів.
Міністерство соціальної політики планує консолідувати близько 40 типів соціальних виплат, щоб зробити їх більш зрозумілими та доступними для громадян. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час брифінгу у серед, передає кореспондент УНН.
У нас на державному рівні є близько 40 типів виплат, і це дуже великий обсяг. Здебільшого, громадяни не розуміють, на які виплати вони мають право, і це створює великий ризик того, що ми не надаємо достатньої підтримки для родин, які цього потребують
За її словами, щодо виплат Мінсоцполітики рухається саме до консолідації, а не їхнього зменшення.
"Ми не хочемо зменшити обсяг коштів, навпаки, ми хочемо їх збільшити", - розповіла Марчак.
Нагадаємо
До Верховної Ради анонсували внесення законопроєкту про впровадження базової соціальної допомоги, який дозволить спростити процедуру отримання соціальних виплат.