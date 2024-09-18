Киев • УНН
Министерство социальной политики намерено консолидировать социальные выплаты, которых сейчас есть около 40 видов.
Министерство социальной политики планирует консолидировать около 40 типов социальных выплат, чтобы сделать их более понятными и доступными для граждан. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.
У нас на государственном уровне есть около 40 типов выплат, и это очень большой объем. В основном, граждане не понимают, на какие выплаты они имеют право, и это создает большой риск того, что мы не предоставляем достаточной поддержки для семей, которые в этом нуждаются
По ее словам, по выплатам Минсоцполитики движется именно к консолидации, а не их уменьшению.
«Мы не хотим уменьшить объем средств, наоборот, мы хотим их увеличить», - рассказала Марчак.
Напомним
В Верховную Раду анонсировали внесение законопроекта о внедрении базовой социальной помощи, который позволит упростить процедуру получения социальных выплат.