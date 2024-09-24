Проблем із зарахуванням соцвиплат наступного року не прогнозується - Мінфін
Київ • УНН
Сергій Марченко запевнив, що перебоїв із соціальними виплатами у 2025 році не очікується. Міністр підкреслив, що соціальна сфера є пріоритетом державного бюджету.
Перебоїв із соціальними виплатами протягом 2025 року не прогнозується, адже це - один із пріоритетів державного бюджету. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
В нас немає жодних підстав вважати, що в нас соціальна сфера не буде профінансована, тому що це пріоритет. Ця частка достатня, щоб забезпечити всі потреби соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків. Всі ці виплати будуть здійснені
Нагадаємо
Міністерство соціальної політики планує консолідувати близько 40 типів соціальних виплат, щоб зробити їх більш зрозумілими та доступними для громадян.