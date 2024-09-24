Проблем із зарахуванням соцвиплат наступного року не прогнозується - Мінфін

Перебоїв із соціальними виплатами протягом 2025 року не прогнозується, адже це - один із пріоритетів державного бюджету. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає УНН.

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В нас немає жодних підстав вважати, що в нас соціальна сфера не буде профінансована, тому що це пріоритет. Ця частка достатня, щоб забезпечити всі потреби соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків. Всі ці виплати будуть здійснені